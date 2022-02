Autofahrer fährt gegen umgewehten Baum und wird verletzt

Ein Autofahrer ist in Zurow im Landkreis Nordwestmecklenburg mit seinem Wagen gegen einen auf die Straße gekippten Baum geprallt. Der Baum sei vorher aufgrund des Sturms umgekippt, teilte die Polizei am Samstag mit. Der 58 Jahre alte Mann musste mit einer Gehirnerschütterung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr entfernte den Baum anschließend von der Fahrbahn.

