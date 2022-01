Autofahrer fährt über Rot: Fußgänger schwer verletzt

Ein Autofahrer hat am Mittwochabend in Auerbach im Vogtlandkreis einen Fußgänger angefahren. Wie die Polizei mitteilte, übersah der 52-Jährige eine rote Ampel und stieß mit seinem Wagen gegen einen 60-Jährigen, der die Straße überqueren wollte. Der Fußgänger stürzte nach dem Zusammenprall, zog sich schwere Verletzungen zu und wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand dagegen kein Schaden.

