Autofahrer gerät in Gegenverkehr: Frontalzusammenstoß

Ein Mann ist im Landkreis Aichach-Friedberg mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem anderen Pkw zusammengestoßen. Nach Aussagen des 63-Jährigen sei ihm selbst völlig unklar, warum er in den Gegenverkehr gekommen sei, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Der Mann und die 40 Jahre alte Fahrerin des entgegenkommenden Wagens erlitten bei dem Unfall in der Nähe des schwäbischen Sielenbach am Freitag schwere Verletzungen. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

