Autofahrer gerät in Gegenverkehr und stirbt

Nach einem Schwächeanfall wegen einer Krankheit ist ein Autofahrer in der Eifel in den Gegenverkehr geraten und beim frontalen Zusammenprall mit einem Kleinlastwagen getötet worden. Der 71-Jährige starb am Dienstagnachmittag noch an der Unfallstelle auf der Bundesstraße 257 zwischen Daun und Darscheid, wie die Polizei mitteilte. Der 31 Jahre alte Fahrer des kleinen Lastwagen wurde leicht verletzt und kam zur Beobachtung ins Krankenhaus. Die Polizei sperrte die B 257 mehr als zwei Stunden lang.

Nach einem Schwächeanfall wegen einer Krankheit ist ein Autofahrer in der Eifel in den Gegenverkehr geraten und beim frontalen Zusammenprall mit einem Kleinlastwagen getötet worden. Der 71-Jährige starb am Dienstagnachmittag noch an der Unfallstelle auf der Bundesstraße 257 zwischen Daun und Darscheid, wie die Polizei mitteilte. Der 31 Jahre alte Fahrer des kleinen Lastwagen wurde leicht verletzt und kam zur Beobachtung ins Krankenhaus. Die Polizei sperrte die B 257 mehr als zwei Stunden lang.