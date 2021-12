Autofahrer kommt von A6 ab und landet in Böschung

Ein 19-Jähriger hat auf der Autobahn 6 bei Sankt-Ingbert die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist in einer Böschung gelandet. Er habe sich selbst aus dem Auto befreit und sei leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei in der Nacht auf Freitag mit. Nach ersten Ermittlungen war der Mann mit seinem Auto mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Das Fahrzeug sei stark beschädigt worden und habe einen Totalschaden erlitten. Eine Spur der Abfahrt an der Anschlussstelle Sankt Ingbert-West sei am Donnerstagabend für etwa eine Stunde gesperrt gewesen, sagte eine Sprecherin der Polizei.

