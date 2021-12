Autofahrer kommt von Straße ab und verletzt sich schwer

Ein Autofahrer ist in Mannheim von der Straße abgekommen und bei dem Unfall schwer verletzt worden. Der Mann sei auf der Bundesstraße 36 zunächst gegen die Mittelleitplanke und dann gegen die rechte Schutzplanke geprallt, teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann kam nach dem Unfall am Sonntagabend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Warum er von der Fahrbahn abkam, war zunächst unklar. Die Bundesstraße 36 war zeitweise gesperrt.

