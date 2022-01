Autofahrer nach Unfall mit Lkw-Anhänger schwer verletzt

Beim Zusammenstoß mit einem Lkw-Anhänger ist ein Autofahrer auf der Bundesstraße 42 bei Kasbach-Ohlenberg (Kreis Neuwied) schwer verletzt worden. Wie die Polizei Linz mitteilte, war der 51-jährige Autofahrer am Dienstagabend in Richtung Koblenz unterwegs, als ein Lkw mit Anhänger vor ihm nach links abbog. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Anhänger des Lkws zusammen. Der 51-Jährige wurde bei dem Aufprall in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er musste mit der Rettungsschere aus dem Fahrzeug befreit und ins Krankenhaus gebracht werden.

