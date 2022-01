Autofahrer prallt mit Wagen gegen Betonwand und stirbt

Ein 50-Jähriger ist mit seinem Auto gegen die Betonwand einer Bahnunterführung in Neuss gekracht und tödlich verletzt worden. Der Mann sei mit seinem Fahrzeug in der Nacht zu Donnerstag aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abgekommen, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Er sei noch an der Unfallstelle gestorben.

