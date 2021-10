Autofahrer stößt mit Lkw zusammen: Schwer verletzt

Im Landkreis Meißen ist ein 81-jähriger Autofahrer mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Vermutlich geriet der 81-Jährige am Montagnachmittag aus gesundheitlichen Gründen mit seinem Wagen auf die linke Fahrspur, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Bei dem Unfall auf einer Bundesstraße bei Riesa entstand ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro. Es gab keine weiteren Verletzten.

