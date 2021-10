Autofahrer übersieht Biker: 50-Jähriger schwer verletzt

Ein Streifenwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Ein Motorradfahrer ist auf der L135 bei Nittel (Landkreis Trier-Saarburg) mit einem Auto zusammengekracht und schwer verletzt worden. Der 79-jährige Fahrer des Wagens hatte die Landstraße am Montagnachmittag überquert, ohne dabei auf den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer zu achten, wie die Polizei mitteilte. Der 50-Jährige wurde mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.

