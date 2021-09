Autofahrerin bei Zusammenstoß mit Tram verletzt

Beim Zusammenstoß mit einer Tram ist eine Autofahrerin in München verletzt worden. Zudem zog sich ein Fahrgast in der Tram leichte Verletzungen zu, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Warum Auto und Tram am Vortag zusammengestoßen waren, blieb zunächst unklar. Die Kollision hatte erhebliche Verkehrsbehinderungen im Bereich des Hauptbahnhofs zur Folge.

