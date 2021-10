Autofahrerin bei Zusammenstoß schwer verletzt

Eine Autofahrerin ist am Donnerstagabend in Zwickau bei einem Unfall schwer verletzt worden. Die 23-Jährige war auf der Marienthaler Straße unterwegs, als ihr Auto von einem anderen Wagen erfasst wurde, dessen Fahrerin von links in die Straße einbiegen wollte, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Nach dem Zusammenstoß wurde die 23-Jährige schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die zweite Autofahrerin wurde leicht verletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 28.000 Euro.

