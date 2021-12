Autofahrerin kommt in Gegenverkehr: Tödliche Verletzungen

Bei einem Unfall im Zollernalbkreis ist eine Autofahrerin tödlich verunglückt. Die 37-Jährige sei am Freitagvormittag auf einer Landstraße bei Bisingen mit ihrem Wagen in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem Lastwagen zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Dabei habe sie so schwere Verletzungen erlitten, dass sie noch an der Unfallstelle gestorben sei. Der 52 Jahre alte Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Die genau Unfallursache war zunächst unbekannt.

