Autofahrerin missachtet Vorfahrt: Eine Person verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Treuen im sächsischen Vogtlandkreis ist eine Person verletzt worden. Eine 31-Jährige Autofahrerin habe am Freitagmorgen an einer Kreuzung eine vorfahrtsberechtigte 56-Jährige Autofahrerin übersehen, teilte die Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag mit. Die beiden Autos stießen zusammen und die 31-Jährige wurde verletzt. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Die 56-Jährige blieb unverletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Sachschaden von 12.500 Euro.

