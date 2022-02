Autofahrerin rammt 80-Jährigen auf E-Bike: Schwer verletzt

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Elektrofahrrad ist in Greifswald ein 80-jähriger Mann schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, hat eine 38-jährige Autofahrerin das E-Bike mit dem Rentner anscheinend am Montag beim Abbiegen übersehen. Die Fahrerin kam aus einer Seitenstraße, wollte auf eine Hauptstraße auffahren und habe anfangs noch angehalten. Beim Losfahren stieß sie jedoch mit dem vorfahrtsberechtigten E-Bike auf dem Radweg zusammen. Der Rentner stürzte danach, erlitt schwere Kopf- und Knieverletzungen und kam in die Universitätsklinik. Gegen die Autofahrerin, die unverletzt blieb, wird nun wegen Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

