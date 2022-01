Autofahrerin schwer verletzt nach Zusammenstoß mit Baum

Eine 21-Jährige ist mit ihrem Auto auf einen Baum in Crottendorf (Erzgebirgskreis) geprallt und dabei schwer verletzt worden. Sie war nach Polizeiangaben am Sonntagnachmittag auf der Hauptstraße im Ortsteil Walthersdorf unterwegs und in einer Kurve von der glatten Fahrbahn abgekommen. Die Frau wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher am Montagmorgen sagte.

