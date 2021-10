Autofahrerin stirbt nach Zusammenstoß mit Traktor

Eine 58-Jährige ist am Donnerstagabend bei Tarmstedt (Landkreis Rotenburg) mit ihrem Auto gegen einen Trecker geprallt und gestorben. Aus zunächst ungeklärter Ursache geriet sie in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrspur, wie eine Polizeisprecherin am Freitag mitteilte. Dort prallte das Auto gegen der Trecker. Die Frau starb noch an der Unfallstelle.

