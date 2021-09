Automobilzulieferer Bolta-Werke meldet Insolvenz an

Der fränkische Automobilzulieferer Bolta-Werke hat Insolvenz angemeldet. Grund dafür sei die aktuelle Halbleiterkrise, teilte der vorläufige Insolvenzverwalter Volker Böhm am Dienstag mit. Aufgrund derer hätten einige Kunden ihre Abrufe verschoben, was zu einem starken Umsatzrückgang geführt habe. Für die Zukunft des Standortes mit rund 1000 Arbeitnehmern in Diepersdorf bei Nürnberg zeigte sich Böhm aber zuversichtlich.

«Das Unternehmen verfügt über hoch qualifizierte Mitarbeiter, hochmoderne Fertigungsverfahren und ein weit verzweigtes Vertriebsnetz. Das sind gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche Neuaufstellung», betonte Böhm. Der Geschäftsbetrieb des international führenden Spezialisten für Oberflächenveredelung in der Automobilindustrie werde ohne Unterbrechung im vollen Umfang fortgeführt. Auch hätten wichtige Kunden bereits ihre Unterstützung zugesichert.