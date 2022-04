Die Insel Usedom ist von Süden wieder ohne Einschränkungen erreichbar. Wie ein Sprecher des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr am Freitag sagte, konnte die halbseitige Sperrung der Bundesstraße 110 an der Zecheriner Brücke zu Untersuchungen schon eine Woche früher abgeschlossen werden als geplant. Ziel der Untersuchung war es, zu klären, wie auf aktuelle und zukünftige Schäden an der älteren Brückenklappe reagiert werden kann.

Usedom hat nur zwei Straßen zum Festland: Die B111 im Norden in Wolgast und die B110 im Süden. Die B111 ist in Wolgast weiterhin halbseitig gesperrt, da an der Wolgaster Peene-Hubbrücke gearbeitet wird. Das soll bis kurz vor Ostern dauern und führt bereits regelmäßig zu Staus an der Baustellenampel.

Die Zecheriner Brücke war ebenfalls gut eine Woche nur per Baustellenampel auf einer Fahrspur passierbar. Die Brücke bei Zecherin führt über den Peenestrom. Sie wird ab und an aufgeklappt, um Schiffen zwischen Stettiner Haff und Ostsee freie Fahrt zu gewähren. Usedom, Deutschlands zweitgrößte Insel, ist eine beliebte Urlaubsinsel und gilt als «Badewanne der Berliner», die meist über die Autobahn 20 und die B109 nach Anklam und dann von Süden auf die Insel fahren.