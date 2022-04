Das internationale Zentrum über NS-Verfolgung hat im vergangenen Jahr eine deutliche Zunahme an Abfragen in seinem Online-Archiv verzeichnet. Wie die im nordhessischen Bad Arolsen ansässigen Arolsen Archives am Donnerstag mitteilten, wurden 2021 in insgesamt mehr als 900.000 Sitzungen rund 32 Millionen Dokumente zu den Opfern und Überlebenden des Nationalsozialismus aufgerufen. Das entspricht den Angaben zufolge einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 10,9 Prozent. Fast die Hälfte der Abfragen kam demnach aus Deutschland, Polen und Frankreich.