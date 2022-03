Andrea Petkovic in Aktion. Foto: Maksim Konstantinov/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa/Archivbild

Die deutsche Tennisspielerin Andrea Petkovic will bei den Bad Homburg Open (18. bis 25. Juni) an den Start gehen. «Ich freue mich schon wahnsinnig. Vor allen Dingen darauf, wieder vor meiner Familie und meinen Freunden spielen zu können», sagte die 34 Jahre alte Petkovic laut einer Mitteilung der Turnierveranstalter vom Freitag. Das Turnier findet unmittelbar vor dem Rasenklassiker in Wimbledon statt. «So ein Heimspiel haben wir Tennisprofis ja eher selten, vor allem nicht auf Rasen», sagte die Darmstädterin. 2021 hatte Angelique Kerber, die dieses Jahr auch wieder starten will, das Turnier für sich entschieden.

