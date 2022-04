Bei einem Feuer in einer Dachgeschosswohnung in Bad Kissingen ist ein 60-Jähriger am Dienstagabend schwer verletzt worden. Der Bewohner der brennenden Wohnung konnte trotz seiner Brandverletzungen aus dem Dachfenster steigen, wie die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mitteilte. Der Mann wurde den Angaben zufolge über eine Drehleiter gerettet und mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Weitere Menschen in dem Mehrfamilienhaus wurden demnach nicht verletzt und konnten das Haus allein verlassen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, wieso das Feuer ausbrach.