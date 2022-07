Die Suche nach der Stammelf: VfB beendet Trainingslager mit Sieg

Der 2:1-Erfolg des VfB Stuttgart gegen den FC Brentford zum Ende des Trainingslagers im Allgäu gab Hinweise auf eine mögliche Stammformation für die anstehende Bundesligasaison. Aber noch ist personell einiges ungewiss - gerade im Mittelfeld.

Nach der schwierigen vergangenen Saison mit dem Fast-Abstieg sammelt der VfB Stuttgart in der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit weiter Selbstvertrauen. Zum Abschluss des einwöchigen Trainingslagers im Allgäu gewann der Fußball-Bundesligist gegen den FC Brentford aus der englischen Premier League mit 2:1 (0:1). Dank der Tore von Sturmtalent Thomas Kastanaras (72. Minute) und des ebenfalls eingewechselten Tanguy Coulibaly per Handelfmeter (90.+2) gelang dem VfB am Samstag in Friedrichshafen am Bodensee der vierte Sieg im vierten Testspiel.