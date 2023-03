Landesregierung lehnt EU-Pläne für Pflanzenschutzmittel ab

Die grün-schwarze Landesregierung lehnt nach den Worten von Agrarminister Peter Hauk auch einen abgeschwächten Brüsseler Plan zur Verringerung von Pflanzenschutzmitteln in Europa ab. Die Änderungen der EU-Kommission seien "noch nicht durchschlagend genug", bemängelte der CDU-Politiker am Donnerstag in Offenburg bei der Mitgliederversammlung des Badischen Weinbauverbands. "Wir sind uns in der Tat in der Landesregierung dabei auch einig", fügte der per Video zugeschaltete Stuttgarter Ressortchef hinzu.