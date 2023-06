Die größte Luftwaffenübung seit Bestehen der Nato - das Manöver "Air Defender 2023" - hat auch im Norden begonnen. Ein Sprecher der deutschen Luftwaffe bestätigte der Deutschen Presse-Agentur den Auftakt der Übung am Montagmorgen. Auch in Jagel und Hohn in Schleswig-Holstein seien die ersten Maschinen gestartet.