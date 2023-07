Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat auf dem Weg ins Trainingslager den dritten Sieg im dritten Testspiel eingefahren. Beim 3:2 (1:1)-Erfolg beim bayerischen Regionalligisten Türkgücü München tat sich das Team von Trainer Christian Eichner am Sonntag jedoch über weite Strecken schwer.

Leon Jensen (3. Minute) und Marcel Franke (67.) brachten die Nordbadener zweimal in Führung. Jeweils gelang den Münchnern der Ausgleich. Zunächst erzielte Albano Gashi den 1:1-Pausenstand (32.), ehe Emre Tunc nachlegte (70.). Die Karlsruher übten weiter Druck aus und kamen durch Neuzugang Marcel Beifus zum dritten Treffer (89.).

In Neukirchen am Großvenediger in Österreich bereitet sich der KSC bis zum 10. Juli auf die neue Saison vor. Dort stehen gegen AEZ Zakakiou aus Zypern und dem tschechischen Club Viktoria Pilsen zwei weitere Vorbereitungspartien an.

