Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 hat im zweiten Saisonspiel den ersten Sieg gefeiert. Der Tabellenvierte der vergangenen Spielzeit gewann am Freitagabend gegen den SV Sandhausen mit 2:1 (1:1) und zeigte damit die von Trainer Torsten Lieberknecht geforderte Reaktion auf die Niederlage zum Saisonauftakt in Regensburg. Vor 13.620 Zuschauern im ausverkauften Stadion am Böllenfalltor erzielten Braydon Manu (9.) und Marvin Mehlem (55.) die Tore für die Hessen. Aleksandr Zhirov (24.) traf für Sandhausen zum zwischenzeitlichen Ausgleich.