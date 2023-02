Kapitän Dennis Diekmeier steht nach monatelanger Verletzungspause vor seinem Startelf-Comeback beim SV Sandhausen. Ob der Außenverteidiger schon am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den Karlsruher SC wieder von Beginn an auflaufen wird, ist zwar noch nicht entschieden. Aber: "Dennis hat super Fortschritte gemacht, da sind wir auch richtig froh drüber", sagte SVS-Trainer Alois Schwartz am Freitag. "Er ist mit Sicherheit ein Thema, eventuell sogar von Beginn an."