Marnon Buschs Rückkehr in die Startaufstellung des Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim ist fraglich. Der Außenverteidiger konnte wegen eines Magen-Darm-Infekts in dieser Woche immer noch nicht trainieren, sagte Trainer Frank Schmidt vor dem Heimspiel gegen Hannover 96 am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). "Da haben wir allerdings noch zwei Tage und hoffen, dass wir es mit ihm noch hinbekommen", so Schmidt.