Der 1. FC Heidenheim setzt auch in der neuen Saison der 2. Fußball-Bundesliga auf seine Stärke vor eigenem Publikum. "Zuhause waren wir eine Heimmacht und es wäre schön, wenn wir das in dieser Saison wieder hinbekommen", sagte Trainer Frank Schmidt einen Tag vor dem ersten Heimspiel gegen Aufsteiger Eintracht Braunschweig am Samstag (13.00 Uhr/Sky). Vorige Runde holten die Schwaben im heimischen Stadion 34 Punkte - ligaweit die zweitmeisten hinter dem FC St. Pauli (37).