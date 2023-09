Lars Stindl steht dem Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC wegen einer Handverletzung vorerst nicht zur Verfügung. Der 35 Jahre alte Offensivspieler hat einen Kahnbeinbruch an der rechten Hand erlitten und muss sich an diesem Mittwoch einer Operation unterziehen, wie der Verein am Montag mitteilte. Bei einem optimalen Heilungsverlauf betrage die Ausfallzeit drei Wochen, hieß es weiter.