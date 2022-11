Der 1. FC Heidenheim hat in einem wilden Spiel und nach einer spektakulären Nachspielzeit seinen Aufstiegsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga gefestigt. Zum Abschluss der ersten Saisonhälfte gewann die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt am Samstag gegen den SSV Jahn Regensburg mit 5:4 (3:2). Die Heidenheimer mussten nach einer 3:1-Führung zunächst den Ausgleich hinnehmen. Aygün Yildirim (90.+2) glich nach dem 4:3 der Heidenheimer auch noch zum 4:4 aus, ehe Stefan Schimmer (90.+4) zum Matchwinner für die Gastgeber aufstieg.