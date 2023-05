Der 1. FC Heidenheim hat einen weiteren Schritt zum erstmaligen Aufstieg in die Fußball-Bundesliga gemacht, der SV Sandhausen steht vorzeitig als Absteiger in die dritte Liga fest. Die Heidenheimer gewannen das Baden-Württemberg-Duell der beiden Zweitligisten am Samstag verdient mit 1:0 (0:0) und verteidigten den zweiten Tabellenplatz. Der Vorsprung auf den Hamburger SV, der den Relegationsrang drei belegt und im Anschluss 2:1 (1:0) gegen Greuther Fürth gewann, beträgt vor dem letzten Spieltag weiter einen Punkt. Jan-Niklas Beste traf vor knapp 15.000 Zuschauern in der 68. Minute zum Sieg des FCH.