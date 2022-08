Fußball-Zweitligist SV Sandhausen muss vorerst weiter ohne Kapitän Dennis Diekmeier und Mittelfeld-Stabilisator Tom Trybull auskommen. Das Duo, das schon bei der 1:2-Niederlage gegen den 1. FC Nürnberg am vergangenen Wochenende ausgefallen war, steht auch am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei der Partie bei Holstein Kiel nicht zur Verfügung. "Wir müssen abwarten und von Tag zu Tag schauen", sagte SVS-Coach Alois Schwartz am Freitag.