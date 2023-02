Auch dank eines Viererpacks von Angreifer Tim Kleindienst klettert der 1. FC Heidenheim wieder zurück auf den Aufstiegsrelegationsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga. Der 27-Jährige erzielte am Sonntag beim 5:0 (3:0) gegen den 1. FC Nürnberg die ersten vier Treffer seiner Mannschaft (19./23./39./81.). Damit traf Kleindienst in den nun zurückliegenden sechs Partien gegen den ab der 33. Minute personell dezimierten "Club" zehnmal. Den Schlusspunkt setzte Marnon Busch (86.).