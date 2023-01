Der Karlsruher SC hat seine Negativserie in der 2. Fußball-Bundesliga nicht stoppen können. Die Badener verloren am Freitag zum Rückrundenauftakt in einem ordentlichen Spiel unglücklich mit 0:1 (0:0) gegen den SC Paderborn. Damit wartet die Mannschaft von Trainer Christian Eichner schon seit sieben Spielen auf einen Sieg und steht vor den Partien des Wochenendes nur einen Punkt vor der Abstiegszone.