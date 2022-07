Fußball-Zweitligist Karlsruher SC rechnet in der kommenden Saison mit einem Verlust von rund zwei Millionen Euro. "Wir planen mit Einnahmen von rund 26 Millionen und haben Ausgaben geplant von 28 Millionen Euro", sagte Geschäftsführer Michael Becker zwei Tage vor dem ersten Liga-Spiel beim SC Paderborn am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). Der Hauptgrund dafür sei, dass die mit dem Logen- und Hospitality-Bereich so einnahmerelevante Westtribüne des neuen Stadions wohl erst zur Saison 2023/2024 fertiggestellt wird. Das Budget für den Profibereich sei im Vergleich zur vorherigen Spielzeit um rund zwei Millionen Euro erhöht worden, so Becker. 90 Prozent davon würden direkt in den Lizenzspielerkader fließen.