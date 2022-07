Stürmer Simone Rapp steht beim Karlsruher SC womöglich vor einem schnellen Comeback. Der 29-Jährige absolvierte am Mittwochvormittag das Mannschaftstraining des badischen Fußball-Zweitligisten - allerdings "dosiert", wie ein Vereinssprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Rapp, bei dem in der vergangenen Woche ein Bandscheibenvorfall an der Halswirbelsäule festgestellt worden war, könnte schon im Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) in den Kader zurückkehren.