Der 1. FC Heidenheim will das frühe Aus im DFB-Pokal schnell abhaken. Das 0:2 in der zweiten Runde beim Bundesliga-Spitzenreiter 1. FC Union Berlin und das 1:3 in der 2. Fußball-Bundesliga zuvor bei Holstein Kiel sollen die positive Grundstimmung nach der starken ersten Saisonphase nicht trüben. Dennoch wäre es gut, wenn seine Mannschaft gegen den Tabellen-16. SpVgg Greuther Fürth am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) schnell wieder zu einem Erfolg kommen würde, sagte Trainer Frank Schmidt am Freitag. Mit einem Sieg könnte der FCH nach dem 13. Spieltag auf Rang vier bleiben.