Trotz der hervorragenden Ausgangssituation verdrängt Trainer Frank Schmidt zumindest öffentlich weiter die Gedanken an den möglichen erstmaligen Aufstieg des 1. FC Heidenheim in die Fußball-Bundesliga. "Alle im Verein treibt nur eines um: Was müssen wir tun, um am Sonntag gegen Magdeburg erfolgreich zu sein?", sagte der 49-Jährige am Freitag: "Wir planen nichts, wir beschäftigen uns nur mit der sportlichen Situation." Vor eigenem Publikum können sich die heimstarken Heidenheimer am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Magdeburg bereits vorzeitig den dritten Tabellenplatz in der zweiten Liga und damit die Aufstiegsrelegation sichern.