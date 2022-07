Neuzugang Mikkel Kaufmann wird dem Karlsruher SC im abschließenden Saisonvorbereitungsspiel gegen den 1. FC Saarbrücken am Samstag (14.00 Uhr) voraussichtlich fehlen. Den Stürmer plagen weiter Adduktorenprobleme, wie der Fußball-Zweitligist am Donnerstag auf dpa-Nachfrage bestätigte. Im Testspiel gegen den Bundesligisten SV Werder Bremen (1:2) am vergangenen Sonntag war der 21-jährige Däne nach rund einer Viertelstunde ausgewechselt worden. Kaufmann ist für die kommende Saison, die für den KSC am 17. Juli beim SC Paderborn beginnt, vom FC Kopenhagen ausgeliehen.