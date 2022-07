Der Karlsruher SC bekommt eine neue Satzung. Die Mitglieder des Fußball-Zweitligisten haben in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am Donnerstag mit großer Mehrheit dem neuen Satzungsentwurf des Clubs zugestimmt. Mit insgesamt 96,3 Prozent Ja-Stimmen erreichte das neue Werk in der online abgehaltenen Veranstaltung die notwendige Zweidrittel-Mehrheit der 416 anwesenden Mitglieder problemlos. Nur in wenigen Punkten muss die Neufassung im Vergleich zur Vorlage noch abgeändert werden.