Schock-Nachricht für den Karlsruher SC: Innenverteidiger Daniel O'Shaughnessy hat sich am Samstag bei der Niederlage der finnischen Nationalmannschaft in Rumänien (0:1) das linke Wadenbein gebrochen und wird dem Fußball-Zweitligisten für längere Zeit fehlen. Das bestätigte KSC-Mannschaftsarzt Marcus Schweizer am Sonntagmorgen vor dem Trainingsauftakt der Karlsruher. «Das bedeutet, das er mindestens sechs Wochen bis drei Monate fehlen wird», prognostizierte er. Der 27 Jahre alte Finne war erst zu Jahresbeginn von HJK Helsinki nach Baden gewechselt. In zwölf Zweitligapartien erzielte er seitdem einen Treffer.