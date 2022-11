Im Spitzenspiel gegen die Offensive der "Superlative" des SC Paderborn will sich Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim nicht nur auf seine Abwehr verlassen. "Wir brauchen einen guten Mix", sagte Trainer Frank Schmidt einen Tag vor dem Heimspiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky). Dazu gehörten auch ein paar "Stoppschilder" in der Defensive. Aber "wir können nicht nur darauf hoffen, dass wir keine Gegentore bekommen. Wir wollen selbst schnell nach vorne und zu Torchancen kommen und idealerweise in Führung gehen", so der Coach.