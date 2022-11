Trainer Frank Schmidt will das Saison-Zwischenzeugnis seines 1. FC Heidenheim nicht vom Aufstiegsrang abhängig machen. "Es wäre komisch, wenn wir sagen würden: "Wir müssen jetzt unbedingt auf dem dritten Platz in die WM-Pause. Auch wenn wir am Ende der Woche Vierter oder Fünfter sind, ist es trotzdem eine richtig gute Vorrunde gewesen", sagte der 48-Jährige vor dem Spiel am Mittwoch beim SV Sandhausen (18.30 Uhr/Sky): "Wir sind über dem Plan, wenn man die Situation vor der Saison mit den vielen Veränderungen betrachtet. Es wäre aber enttäuschend, wenn wir bei den 27 Punkten stehen bleiben würden."

Mit dem 3:0 gegen den SC Paderborn hatte sich Heidenheim am vergangenen Samstag auf den dritten Tabellenplatz in der 2. Fußball-Bundesliga verbessert. Gastgeber Sandhausen geht als Tabellen-15. in den Spieltag. "Es wird voraussichtlich – wie das in Sandhausen oft ist – ein Spiel, in dem es sehr eng zugeht, darauf stellen wir uns ein", sagte Schmidt: "Die Mannschaft ist gut in der Defensive, sehr zweikampfstark, bei Standards sehr gefährlich."

Der Coach muss auf Elidon Qenaj und Merveille Biankadi verzichten. Ob der zuletzt verletzte Jan Schöppner, der inzwischen wieder mit der Mannschaft trainiert, eine Alternative ist, war am Dienstag noch offen. Nach dem Spiel in Sandhausen bekommt es Heidenheim noch mit Jahn Regensburg zu tun, bevor die WM-Pause beginnt.

