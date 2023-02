Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat im fünften Pflichtspiel in diesem Jahr seine erste Niederlage kassiert. Das Team von Trainer Christian Neidhart unterlag am Freitagabend beim FC Erzgebirge Aue mit 1:2 (0:2). In der Tabelle verpassten es die Mannheimer, mit dem aktuell drittplatzierten SC Freiburg II nach Punkten gleichzuziehen. Die Sachsen vergrößerten zumindest vorübergehend den Abstand auf die Abstiegszone.