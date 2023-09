Der SV Waldhof Mannheim hat im Südwest-Duell der 3. Fußball-Liga mit dem 1. FC Saarbrücken eine Führung verspielt und sich mit einem Zähler begnügen müssen. Kai Brünker rettete den Hausherren mit einem Treffer in der Schlussphase (89. Minute) das 1:1 (0:0) am Samstag. Zuvor waren die Mannheimer durch Joker Charles-Jesaja Herrmann in Führung gegangen (74.).