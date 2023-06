Trainer Rüdiger Rehm will sich nach seiner Rückkehr zum Fußball-Drittligisten Waldhof Mannheim noch nicht auf den Aufstieg als Ziel festlegen. "Es gibt viele Vereine, die in dieser Liga Ziele haben. Manche haben auch Bedingungen, die ein bisschen besser sind als bei uns", sagte der 44-Jährige dem "Mannheimer Morgen" (Donnerstag): "Wir müssen andere Themen aufrufen, um erfolgreicher zu sein", forderte er. "Da brauchen wir keine Ziele herausposaunen. Keine großen Worte, sondern sich jede Woche beweisen."

Rehm, der zwischen 1997 und 2001 für Waldhof spielte, war am Montag als Nachfolger von Christian Neidhart präsentiert worden. Die Mannheimer waren in der vergangenen Saison ein Aufstiegskandidat, verspielten die Chance aber im Saison-Endspurt. "Ein Ziel kann ich nicht vorgeben, das macht die Vereinsführung", sagte Rehm in der "Rhein-Neckar-Zeitung".

Mit dem SV Wehen Wiesbaden hatte Rehm den Aufstieg in die 2. Bundesliga und mit SG Sonnenhof Großaspach den Sprung in Liga drei geschafft. Zuletzt war er Cheftrainer des FC Ingolstadt 04.

