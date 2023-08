Waldhof und Halle liefern sich ein unterhaltsames Drittliga-Duell mit einer außergewöhnlichen Anfangsphase. Am Ende war der Mannheimer Erfolg gefährdet.

Nach einer verrückten Anfangsphase mit insgesamt vier schnellen Toren inklusive eines Elfmeters hat der SV Waldhof Mannheim seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Beim unterhaltsamen 3:2 (3:1) gegen den Halleschen FC machten die Mannheimer am Sonntag zwischen der 6. und 13. Minute aus einem 0:1 ein 3:1. In der Tabelle verließ die Mannschaft von Trainer Rüdiger Rehm damit am vierten Spieltag der 3. Fußball-Liga den letzten Rang.

Die Partie begann furios und endete spannend: Ein Traumtor der Gäste sorgte schon in der vierten Minute für den Rückstand der Mannheimer. Enrique Lofolomo traf mit einer Volleyabnahme einer Ecke von der Strafraumgrenze. Die Mannheimer ließen sich davon jedoch nicht schocken und glichen nicht nur prompt aus, sondern gingen schnell in Führung. Dabei profitierten sie aber auch von Fehlern der Gäste.

Halles Torschütze Lofolomo leistete sich einen folgenschweren Stockfehler, der das 1:1 von Minos Gouras ermöglichte (6.). Nur drei Minuten später fälschte Lofolomo den Schuss von Laurent Jans ins eigene Tor ab (9.). Dann nutzte Bentley Baxter Bahn einen Foulelfmeter zum nächsten Treffer (13.).

In der zweiten Hälfte hätte dieses unterhaltsame Duell nach dem unerwarteten Anschlusstreffer von Tom Baumgart (69.) erneut nach einer Ecke sogar noch unentschieden ausgehen können. Tunay Deniz traf für Halle aber nur den Pfosten (76.), in der Schlussphase forderten die Gäste zudem vergeblich einen Elfmeter.

