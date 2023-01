Der SV Waldhof Mannheim hat seine Auswärtsmisere in der 3. Fußball-Liga beendet und dank eines 3:1 (1:1)-Erfolgs beim MSV Duisburg den Anschluss an die Aufstiegsplätze gehalten. Mit dem ersten Sieg auf fremden Plätzen in der laufenden Saison kletterten die Mannheimer zum Ende der Hinrunde auf den sechsten Rang.